Samsung скрыла дефект, который может сломать ваш Galaxy S20
Компания пойдет под суд.
Плохая новость для поклонников Samsung. Южнокорейский гигант столкнулся с серьезной проблемой.
Против Samsung подали коллективный иск. Известного производителя обвиняют в сознательной продаже бракованных Galaxy S20.
После выхода флагмана появилось много жалоб. Стекло тыльной камеры неожиданно трескалось – без видимых причин.
Виноват дефект, вызывающий самопроизвольное разрушение покрытия. Панель, защищающая объективы, просто разбивается.
Такую особенность имеет вся линейка Galaxy S20. Вот полный список моделей:
- Galaxy S20 FE 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra/LTE
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20+ 5G
Авторы иска уверены – Samsung знала о недостатке конструкции. Однако ситуацию не исправила. Наоборот – продолжила выпускать заведомо бракованные телефоны.
Дело будет рассматривать Окружной суд США округа Нью-Джерси. Если вину Samsung докажут, ее ждет крупный штраф.
Источник: androidauthority.com
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