Samsung скрыла дефект, который может сломать ваш Galaxy S20

Компания пойдет под суд.

Плохая новость для поклонников Samsung. Южнокорейский гигант столкнулся с серьезной проблемой.

Против Samsung подали коллективный иск. Известного производителя обвиняют в сознательной продаже бракованных Galaxy S20.

После выхода флагмана появилось много жалоб. Стекло тыльной камеры неожиданно трескалось – без видимых причин.

Виноват дефект, вызывающий самопроизвольное разрушение покрытия. Панель, защищающая объективы, просто разбивается.

Такую особенность имеет вся линейка Galaxy S20. Вот полный список моделей:

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra/LTE

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+ 5G

Авторы иска уверены – Samsung знала о недостатке конструкции. Однако ситуацию не исправила. Наоборот – продолжила выпускать заведомо бракованные телефоны.

Дело будет рассматривать Окружной суд США округа Нью-Джерси. Если вину Samsung докажут, ее ждет крупный штраф.

Источник: androidauthority.com

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