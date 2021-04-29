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Samsung скрыла дефект, который может сломать ваш Galaxy S20

29 Апр, 2021

Samsung скрыла дефект, который может сломать ваш Galaxy S20

Компания пойдет под суд.

Плохая новость для поклонников Samsung. Южнокорейский гигант столкнулся с серьезной проблемой.

Против Samsung подали коллективный иск. Известного производителя обвиняют в сознательной продаже бракованных Galaxy S20.

Galaxy S20

После выхода флагмана появилось много жалоб. Стекло тыльной камеры неожиданно трескалось – без видимых причин.

Виноват дефект, вызывающий самопроизвольное разрушение покрытия. Панель, защищающая объективы, просто разбивается.

Samsung скрывает дефект, который может сломать ваш Galaxy S20

Такую особенность имеет вся линейка Galaxy S20. Вот полный список моделей:

  • Galaxy S20 FE 5G
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra/LTE
  • Galaxy S20 Ultra 5G
  • Galaxy S20 5G
  • Galaxy S20+ 5G

Авторы иска уверены – Samsung знала о недостатке конструкции. Однако ситуацию не исправила. Наоборот – продолжила выпускать заведомо бракованные телефоны.

Дело будет рассматривать Окружной суд США округа Нью-Джерси. Если вину Samsung докажут, ее ждет крупный штраф.

Источник: androidauthority.com

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