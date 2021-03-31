Samsung ставит на все свои смартфоны неудаляемые приложения от “Яндекса”

Даже на старые модели.

Что происходит с устройствами Samsung в России? Многие владельцы телефонов компании получили необычное обновление.

Апдейт добавил на гаджеты 3 приложения. А именно – “Яндекс.Карты”, “Яндекс.Диск” и “Яндекс.Браузер”. Причем, их нельзя удалить.

Закон об установке российских приложений действительно существует. Однако предполагалось, что он коснется только новых моделей. Про старые речи не было.

Кроме того, ПО хотели рекомендовать, а не навязывать. Предлагать на выбор – с помощью специального меню.

Ситуация с Samsung демонстрирует, что реализация идеи хромает. Представители южнокорейского гиганта заявили, что виноваты технические особенности. Прислать апдейт всем сразу оказалось проще.

Помимо прочего, Samsung уверяет, что программы “Яндекса” – лишь иконки. Они почти не занимают места и не влияют на производительность.

Дополнено. Тигран Худавердян, один из руководителей “Яндекса”, раскритиковал обновление. По его мнению, делать так – плохо для пользователей. Подобных соглашений с Samsung не заключалось. Да и закон не требует.

Источник: kommersant.ru

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