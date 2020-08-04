Samsung вернула лидерство на рынке смартфонов России

И вновь корейцы первые.

Компания Samsung вновь стала лидером по продажам смартфонов в России, вернув себе утраченное лидерство. Samsung смогла опередить принадлежащий компании Huawei бренд Honor, ставший лидером на российском рынке смартфонов в мае.

Согласно данным ритейлеров, доля Samsung на рынке смартфонов России в июле превысила 30%.Компания сделала большой рывок по сравнению с маем, когда ее доля составляла 21,1%.

Доля Honor на российском рынке смартфонов в июле составила чуть более 20%. Бренд зафиксировал спад продаж, который привел к уменьшению доли с 23% в мае 2020 года.

По словам российских экспертов, лидерство Samsung объясняется большой популярностью недорогих смартфонов из линейки Galaxy A. Самым продаваемым смартфоном июня стал смартфон Samsung Galaxy A51. Вторая строчка за другим смартфоном Samsung — Galaxy A10.

Кроме этого, на продажах Samsung положительно сказались программы trade-in, запущенные компанией в сотрудничестве с ведущими российскими ритейлерами. Как отметил аналитик Эльдар Муртазин, акции подстегнули продажи смартфонов Samsung во всех ценовых категориях.

Источник: Ведомости.

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