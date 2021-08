Samsung вновь взорвался — на этот раз в самолете рванул Galaxy A21

Жуть.

Помните истории про опасные Samsung Galaxy Note 7? Весь Интернет тогда обсуждал это. То были не единичные случаи, а вполне себе массовые. Гаджеты перегревались, надувались и взрывались. Удар по репутации южнокорейского техногиганта был колоссальный. Но, увы, Самсунги продолжают взрываться по сей день. Хоть и не часто. Последний случай случился в США буквально вчера. Во время посадки рейса Alaska Airlines в салоне у одного из пассажиров воспламенился Samsung Galaxy A21.

Сгорел девайс почти до тла. К счастью, взрыва не было. Смартфон потихоньку тлел, нещадно дымя. Экипажу даже пришлось использовать огнетушитель. Но дым был настолько густой и сильный, что пришлось эвакуировать весь самолет. Еще и по спасательному трапу. Экстрим!

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z

— Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021