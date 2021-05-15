Samsung встроила криптовалютный кошелек в смартфоны серии Galaxy

Храним крипту на смартфоне.

Samsung добавила в свои смартфоны Galaxy (а у нее сейчас почти все они относятся к «Галактической» серии с разными буквами после) поддержку фирменного криптовалютного кошелька Samsung Blockchain Wallet. Теперь хранить и обменивать одни токены на другие можно прямо на своем гаджете.

Samsung Blockchain Wallet можно подключить к надежным физическим сейфам крипты, вроде дорогостоящих Ledger Nano S и Nano X.

Кошелек работает со множеством криптовалют, включая топовые Биткоин и Эфир, Трон, монеты типа ERC-20 и TRC-20. Достаточно располагать Гэлакси с установленной ОС Android 9 и новее.

Где содержатся сами ключи к вашим монетам? В особом отдельном хранилище Samsung Blockchain Keystore, которое невозможно взломать. Доступ к кошельку возможен только с помощью пина или отпечатка пальца.

Что еще? В будущем Samsung добавит в Blockchain Wallet тематическую новостную ленту. Вам расскажут, когда крипта падает, а когда, напротив, растет. И так далее. Наверняка не забудут о вездесущих твитах приколиста и миллиардера Илона Маска.

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