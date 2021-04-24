Samsung выпустит первый в мире складной планшет
Он называется Galaxy Z Fold Tab.
Samsung продолжает совершенствовать свои складные устройства. В арсенале компании их немало. Ожидается, что скоро выйдут смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
Телефонами дело не ограничится. Стало известно, что Samsung разрабатывает складной планшет. Называться он будет Galaxy Z Fold Tab.
Сказанное подтверждают утечки и патенты Samsung. Южнокорейский гигант зарегистрировал соответствующий товарный знак.
Гаджету приписывают необычную конструкцию. Galaxy Z Fold Tab сможет складываться в трех местах.
Предполагается поддержка стилуса S Pen. Увы, анонс новинки состоится лишь в следующем году.
Есть шанс увидеть Galaxy Z Fold Tab в 2021. По слухам – небольшой тизер покажут этим летом. В рамках презентации Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
Источник: letsgodigital.org
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