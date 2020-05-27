Samsung выпустит сверхбюджетный смартфон для конкуренции с Xiaomi

Модель получит название Galaxy M01s.

Компания Samsung готовится к запуску ультрабюджетного смартфона Galaxy M01s для конкуренции с Xiaomi и другими китайскими брендами. Согласно данным инсайдеров, Samsung уже сертифицировала смартфон у нескольких регуляторов для запуска в ближайшее время.

Galaxy M01s может получить систему на процессоре Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения хранилища при помощи карты microSD. Диагональ экрана и подробности о дизайне смартфона пока неизвестны.

Также из заявок Samsung к регуляторам стало известно, что Galaxy M01s будет работать под управлением Android 10 «из коробки». Таким образом, на смартфоне не будет установлена облегченная операционная система Android One, которая часто устанавливается на самые бюджетные смартфоны.

Дата выхода Galaxy M01s пока не раскрыта. Однако учитывая появление все большего количества информации о смартфоне, его анонс должен состояться в ближайшие недели.

Источник: GC.

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