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Samsung высмеивает iPhone 12 Pro Max, называя Galaxy S21 Ultra 5G куда лучшим камерофоном — так ли это?

24 Май, 2021

Samsung высмеивает iPhone 12 Pro Max, называя Galaxy S21 Ultra 5G куда лучшим камерофоном — так ли это?

Не объективно, но любопытно.

И iPhone 12 Pro Max, и Samsung Galaxy S21 Ultra потрясающие флагманские смартфоны, квинтэссенция современных технологий с мощной начинкой, топовыми камерами и прочими плюшками. Сегодня Samsung решила сравнить зум и детализацию на фотографиях обеих моделей. Разумеется в свою пользу. Как иначе, ее же ролики. Получилось любопытно.

Действительно, в зуме Galaxy S21 Ultra лучше. Не спорим.

 
Да и с детализацией на панорамных снимках корейский флагман лучше.

 
Но есть еще естественность цветопередачи, ночная съемка и многое-многое другое. Мы не согласны с тем, что Galaxy S21 Ultra однозначно лучше iPhone 12 Pro Max, как камерофонов. А вы?

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