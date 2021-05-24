Samsung высмеивает iPhone 12 Pro Max, называя Galaxy S21 Ultra 5G куда лучшим камерофоном — так ли это?

Не объективно, но любопытно.



И iPhone 12 Pro Max, и Samsung Galaxy S21 Ultra потрясающие флагманские смартфоны, квинтэссенция современных технологий с мощной начинкой, топовыми камерами и прочими плюшками. Сегодня Samsung решила сравнить зум и детализацию на фотографиях обеих моделей. Разумеется в свою пользу. Как иначе, ее же ролики. Получилось любопытно.

Действительно, в зуме Galaxy S21 Ultra лучше. Не спорим.



Да и с детализацией на панорамных снимках корейский флагман лучше.



Но есть еще естественность цветопередачи, ночная съемка и многое-многое другое. Мы не согласны с тем, что Galaxy S21 Ultra однозначно лучше iPhone 12 Pro Max, как камерофонов. А вы?

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