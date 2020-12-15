Samsung захватили нишу складных смартфонов – 90% рынка

Очень впечатляюще.

Складные смартфоны до сих пор считаются редкостью. Всему виной высокая стоимость на устройства. Средний ценник на такие смартфоны колеблется в пределах от 1500 до 2000 долларов и выше, и далеко не все готовы позволить себе такие гаджеты. Но несмотря на достаточно невысокий спрос, эта сфера развивается, причем семимильными шагами. И больше всего в этом преуспели Samsung.

Южнокорейский технологический гигант занял 90% рынка в сегменте складных смартфонов. Это рекордный показатель в компании. Но удерживать такое лидерство в следующем году вряд ли получится. Аналитики прогнозируют существенный рост популярности гаджетов к 2021 году.

Цифры действительно радуют. По сравнению с 2019 году поставки дисплеев увеличились более чем на 450%. За этот год производители продали более 3,1 комплектующих. Дальше – больше. Эксперты уверены, что за 2021 год этот показатель увеличится еще почти в четыре раза. А пока бессменным лидером являются Samsung, молодцы!

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