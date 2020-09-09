Самые главные фишки Android 11

Вышла одиннадцатая версия операционной системы Android. Что нового.

Корпорация Google презентовала Android 11 и почти сразу сделала его доступным для смартфонов Pixel, начиная со второго поколения. Любопытно, что эту операционную систему можно установить и на четыре другие модели разных производителей. В этот список вошли OnePlus, Oppo, Realme и Xiaomi.

Предыдущая прошивка устанавливалась на некоторые модели смартфонов только спустя пару месяцев после релиза. В этот раз ее можно уставить почти сразу.

В обновленной операционной системе будет улучшена поддержка сетей пятого поколения. Теперь пользователи смогут записывать входящие звонки и сортировать контакты по группам. Визитной карточкой Android 11 стали “пузырьковые” чаты. Сообщения в виде пузырьков будут всплывать поверх открытых приложений. Разработчики также усовершенствовали систему разрешений, доступную в приложениях смартфона.

Если зажать кнопку включения смартфона, то система покажет меню для управления устройствами умного дома. Разработчики улучшили систему воспроизведения аудио и видео контента. Теперь пользователь может свободно переключать устройства, на которые транслируется звук и изображение.

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