Самые крутые фишки MIUI 12 получат не все смартфоны. Список опубликован
Увы и ах.
Не все смартфоны Xiaomi и Redmi будут поддерживать все функции программной оболочки MIUI 12. Как стало известно сегодня, часть нововведений MIUI 12 станет доступна только владельцам свежих смартфонов, выпущенных в последние два года.
Обновленное приложение «Камера» с переработанным интерфейсом будет доступно для владельцев следующих смартфонов Xiaomi и Redmi:
- Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
- Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
- Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
- Mi 8/Mi 8 Pro
- Mi MIX 3
- Mi MIX 2S
- Redmi K20 Pro/Redmi K20
- POCO F2 Pro
- POCO X2
- POCO F1
- Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
- Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
- Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
- Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
- Redmi 7/Redmi 7A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Y3
Эффектные «суперобои», которые признаются ключевым нововведением MIUI 12, смогут установить только пользователи этих смартфонов:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi MIX 3
- Redmi K20 Pro
- POCO F2 Pro
Таким образом, «суперобоев» будут лишены владельцы большинства смартфонов Xiaomi и Redmi. Это объясняется тем, что анимированные обои нового типа являются очень требовательными к ресурсам мобильных устройств.
Источник: GC.
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