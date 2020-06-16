Самые крутые фишки MIUI 12 получат не все смартфоны. Список опубликован

Увы и ах.

Не все смартфоны Xiaomi и Redmi будут поддерживать все функции программной оболочки MIUI 12. Как стало известно сегодня, часть нововведений MIUI 12 станет доступна только владельцам свежих смартфонов, выпущенных в последние два года.

Обновленное приложение «Камера» с переработанным интерфейсом будет доступно для владельцев следующих смартфонов Xiaomi и Redmi:

Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite Mi Note 10/Mi Note 10 Lite Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE Mi 8/Mi 8 Pro Mi MIX 3 Mi MIX 2S Redmi K20 Pro/Redmi K20 POCO F2 Pro POCO X2 POCO F1 Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9 Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S Redmi 7/Redmi 7A Redmi Note 6 Pro Redmi Y3

Эффектные «суперобои», которые признаются ключевым нововведением MIUI 12, смогут установить только пользователи этих смартфонов:

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi MIX 3 Redmi K20 Pro POCO F2 Pro

Таким образом, «суперобоев» будут лишены владельцы большинства смартфонов Xiaomi и Redmi. Это объясняется тем, что анимированные обои нового типа являются очень требовательными к ресурсам мобильных устройств.

Источник: GC.

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