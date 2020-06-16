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Самые крутые фишки MIUI 12 получат не все смартфоны. Список опубликован

16 Июн, 2020

Самые крутые фишки MIUI 12 получат не все смартфоны. Список опубликован

Увы и ах.

Не все смартфоны Xiaomi и Redmi будут поддерживать все функции программной оболочки MIUI 12. Как стало известно сегодня, часть нововведений MIUI 12 станет доступна только владельцам свежих смартфонов, выпущенных в последние два года.

Обновленное приложение «Камера» с переработанным интерфейсом будет доступно для владельцев следующих смартфонов Xiaomi и Redmi:

  1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
  2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
  3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
  4. Mi 8/Mi 8 Pro
  5. Mi MIX 3
  6. Mi MIX 2S
  7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
  8. POCO F2 Pro
  9. POCO X2
  10. POCO F1
  11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
  12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
  13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
  14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
  15. Redmi 7/Redmi 7A
  16. Redmi Note 6 Pro
  17. Redmi Y3

Эффектные «суперобои», которые признаются ключевым нововведением MIUI 12, смогут установить только пользователи этих смартфонов:

  1. Xiaomi Mi 10
  2. Xiaomi Mi 10 Pro
  3. Xiaomi Mi 10 Lite
  4. Xiaomi Mi 9
  5. Xiaomi Mi 9T Pro
  6. Xiaomi Mi 8
  7. Xiaomi Mi 8 Pro
  8. Xiaomi Mi MIX 3
  9. Redmi K20 Pro
  10. POCO F2 Pro

Таким образом, «суперобоев» будут лишены владельцы большинства смартфонов Xiaomi и Redmi. Это объясняется тем, что анимированные обои нового типа являются очень требовательными к ресурсам мобильных устройств.

Источник: GC.

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