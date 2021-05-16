Самые ожидаемые функции iOS 15 по утечкам

Что новенького?

До анонса iOS 15 остались считанные недели. Ее представят в рамках WWDC 2021. Мероприятие пройдет в период с 7 по 11 июня.

Достоверной информации об iOS 15 мало. Но утечки “засветили” несколько нововведений. Мы перечислим функции, о которых говорят инсайдеры.

Улучшенное управление уведомлениями

Уведомления будут учитывать, что вы делаете. Например, перестанут беспокоить во время сна или вождения. Также не исключено появление автоматических ответов.

iOS 15 позволит настраивать такие моменты.

Обновленный iMessage

Есть сведения, что Apple усовершенствует iMessage. Он станет более конкурентоспособным по сравнению с Facebook Messenger и WhatsApp. Других подробностей об апдейте мало.

Не факт, что iMessage покажут на WWDC 2021. Он может задержаться до релиза стабильной iOS 15.

Новые функции конфиденциальности

Apple продолжит крестовый поход против приложений, следящих за пользователями. В iOS 15 внедрят список ПО, незаметно собирающего ваши данные.

“Доска позора” даст четкое понимание, каким программам и разработчикам стоит доверять.

Поддержка виджетов на главном экране iPadOS 15

На iPhone фишка имеется с выхода iOS 14. Скоро она облегчит жизнь владельцам планшетов. iPadOS 15 разрешит размещать виджеты в любом месте на главном экране (и складывать друг на друга).

Улучшенный экран блокировки

Предполагается, что Apple обновит экран блокировки на айфоне. Как минимум – предоставит возможность тонкой настройки уведомлений.

Прочее

К сожалению, iOS 15 не предназначена для старых устройств. Точно известно, что не следует ждать поддержки iPhone 6s и iPhone SE. Их процессор A9 уже не подходит для новой ОС.

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