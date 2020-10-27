Самые выгодные мобильные тарифы с большим пакетом интернета

Еще один способ сэкономить на сотовой связи.

В наше время сложно найти подходящий по всем параметрам тариф, так как очень часто мобильные операторы любят не предупреждать о дополнительных услугах. Мы решили собрать для вас самые популярные и самые выгодные тарифы сотовой связи с оптимальным количеством ГБ мобильного интернета и минут.

“Везде Онлайн” Tele2

Стоимость: 500 рублей в месяц.

Настоящий хит компании, который предлагает хорошие условия: безлимитные звонки для других абонентов Tele2, 500 минут на остальные номера по всей территории России (многие операторы ограничивают данную опцию), безлимит на соцсети и мессенджеры, а так же пакет интернета в размере 40ГБ. Интересной фишкой тарифа является возможность управления вашим пакетом: оставшиеся гигабайты и минуты вы можете продавать на бирже, а так же приобретать их при необходимости. Оператор подключил функцию смс-оповещения, поэтому вы всегда будете в курсе, когда с вас спишут абонентскую плату.

“Интернет” Мегафон

Стоимость: 500 рублей в месяц.

Тариф с незамысловатым названием, который предлагает пользователем безлимит на все соцсети и мессенджеры, безлимит на звонки другим абонентам Мегафона, 400 минут, а так же бесплатную защиту от случайных подписок на платные услуги. Более того, вы сможете бесплатно раздавать интернет и просматривать фильмы через Мегафон ТВ. У абонента так же есть возможность накопить непотраченные минуты и гигабайты интернета.

“Тарифище” МТС

Стоимость: 650 рублей в месяц

Не самый дешевый тариф, однако МТС предлагает пользователям 700 минут, 50 ГБ интернета и безлимит на соцсети. Более того, при заказе Sim-карты в интернет-магазине вы можете получить в два раза больше минут и гигабайт интернета. Неизрасходованные минуты и гигабайты можно так же обменять на другие развлекательные услуги в личном кабинете пользователя. Многие пользователи отметили высокую скорость интернета и его доступность при путешествии по другим регионам России.

“Мой онлайн” Tele2

Стоимость: 400 рублей в месяц

Более экономичный вариант тарифа, который предлагает пользователям безлимит на звонки другим пользователям Tele2, безлимит на социальные сети, 500 минут, а так же 15 ГБ интернета. Вы можете делиться своим интернетом и использовать неизрасходованные опции в следующем месяце. У тарифа есть так же интересна бесплатная опция – “Sos-пакет”, который предполагает использование Whatsapp, Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатора даже при отрицательном балансе.

“Всё” Мегафон

Стоимость: 600 рублей в месяц.

Один из самых продаваемых тарифов компании, который включает в себя 600 минут звонков, 50 гБ интернета, а так же безлимит на все соцсети и мессенджеры даже при отрицательном балансе. В тариф так же входят 300 смс-сообщений и бесплатная защита от случайной подписки на платные услуги.

А каким тарифом пользуетесь вы?

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