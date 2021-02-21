Самые желанные подарки на 23 февраля – по мнению мужчин
Гаджеты на первом месте.
Интересный опрос провел сайт SuperJob. Речь о сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. Было опрошено 1600 мужчин по всей России.
У респондентов спросили, что они хотят получить на 23 февраля? Вот ТОП 5 самых распространенных ответов.
Первую строчку рейтинга занимают телефоны и другая техника. Об этом мечтают 11% пользователей сильного пола.
На второй позиции – одежда и аксессуары. Таких подарков ждет 10% аудитории SuperJob. Замыкает тройку лидеров ответ “Мне все равно”. На его счету тоже 10%.
Любители денег – на четвертом месте (8%). Вариант “Ничего” – пятый в списке (с результатом 6%).
Любовь, забота и внимание в ТОП 5 не вошли. Они едва покорили планку в 6%, но уступили поклонникам “Ничего”.
Источник: superjob.ru
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