Самый бюджетный смартфон Xiaomi с NFC вышел в России

Redmi 9C NFC теперь и в России.

Компания Xiaomi запустила продажи смартфона Redmi 9C NFC в России. Аппарат является самым дешевым в линейке смартфонов бренда Redmi среди моделей с поддержкой бесконтактных покупок.

Redmi 9C NFC оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением 720×1600 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G35 и 2 или 3 ГБ оперативной памяти в зависимости от модели. Объем встроенной памяти смартфона — 32 или 64 ГБ соответственно, имеется слот для карт памяти microSD.

Смартфон располагает двойной тыльной камерой с разрешение 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Емкость аккумулятора Redmi 9C NFC — 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с мощностью 10 Вт. Все необходимые аксессуары для быстрой зарядки поставляются вместе со смартфоном.

Цена Redmi 9C NFC 2/32 ГБ — 8 990 рублей, Redmi 9C NFC 3/64 ГБ — 9 990 рублей. Смартфон поступил в продажу в России с сегодняшнего дня в трех цветах: черном, синем и оранжевом.

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