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Самый дешевый из новых iPhone 12 будет компактнее, чем iPhone SE 2020

19 Июн, 2020

Самый дешевый из новых iPhone 12 будет компактнее, чем iPhone SE 2020

Любители небольших смартфонов довольны!

Выпустив линейку смартфонов iPhone 12, компания Apple удовлетворит поклонников компактных смартфонов. Сравнение актуального макета 5,4-дюймового iPhone 12 с 4,7-дюймовым iPhone SE 2-го поколения показало, что новый смартфон Apple будет иметь меньшие габариты.

Самый дешевый из новых iPhone 12 будет компактнее, чем iPhone SE 2020

iPhone 12 получит 5,4-дюймовый дисплей с уменьшенными рамками по периметру. За счет этого смартфон окажется более компактным по сравнению со всеми 4,7-дюймовыми iPhone, выпущенными Apple за последние годы. Примечательно, что Apple впервые в истории iPhone уменьшит диагональ экрана у флагманской модели. До этого все iPhone нового поколения неизменно получали более крупные экраны.

Компактный iPhone 12 будет входной моделью в новой линейке смартфонов Apple. Цена устройства составит $649, что на $50 меньше по сравнению с предшествующей моделью iPhone 11. Apple снизит стоимость входной модели iPhone второй год подряд.

Источник: Twitter.

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