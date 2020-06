Самый дешевый из новых iPhone 12 будет компактнее, чем iPhone SE 2020

Любители небольших смартфонов довольны!

Выпустив линейку смартфонов iPhone 12, компания Apple удовлетворит поклонников компактных смартфонов. Сравнение актуального макета 5,4-дюймового iPhone 12 с 4,7-дюймовым iPhone SE 2-го поколения показало, что новый смартфон Apple будет иметь меньшие габариты.

iPhone 12 получит 5,4-дюймовый дисплей с уменьшенными рамками по периметру. За счет этого смартфон окажется более компактным по сравнению со всеми 4,7-дюймовыми iPhone, выпущенными Apple за последние годы. Примечательно, что Apple впервые в истории iPhone уменьшит диагональ экрана у флагманской модели. До этого все iPhone нового поколения неизменно получали более крупные экраны.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020