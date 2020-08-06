Самый дешевый смартфон Samsung вышел в России

Самая бюджетная новинка Samsung.

Компания Samsung запустила продажи своего самого дешевого смартфона в России. Новинка Galaxy A01 Core поступила в продажу в трех цветах корпуса по цене 5 990 рублей.

Galaxy A01 Core оснащен 5,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720×1480 пикселей с широкими верхней и нижней рамками. За производительность смартфона отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6739. Объем оперативной памяти устройства составляет 1 ГБ, встроенной — 16 ГБ.

В Samsung подчеркивают, что смартфон работает быстро за счет установленной на нем оптимизированной операционной системе Android 10 Go. ОС адаптирована для работы на смартфонах с небольшим объемом оперативной памяти и располагает особыми версиями всех популярных приложений.

Смартфон имеет одинарную основную камеру с разрешением 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона — 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, поддержки быстрой зарядки нет.

Габариты Galaxy A01 Core — 141,7×67,5×8,6 мм, вес — 150 г. Смартфон поступил в продажу с сегодняшнего дня по цене 5 990 рублей. Цена международной версии смартфона — около 75 долларов.

Источник: Samsung.

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