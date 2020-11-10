Самый дорогой iPhone 12 будут продавать в Бразилии

По крайней мере первое время.

В прошлую пятницу Apple открыли предзаказ на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max. Также в компании объявили, что 20 ноября все устройства из новой линейки iPhone поступят в остальные страны, включая Бразилию. Кстати, именно там новый гаджет будет стоить дороже, чем в остальных регионах.

Такая ситуация происходит не первый раз. Бразилия отличается довольно жесткой внутренней политикой, из-за чего устройства от Apple (равно, как и другая техника), обходятся покупателям дороже. Конечно, статус самого дорого iPhone 12 устройство будет заниматься только первое время.

В самой Бразилии предзаказ на гаджеты откроют 13 ноября, то есть за неделю до официального поступления устройства в продажу. К примеру, iPhone 12 Mini с 64 ГБ памяти обойдется в 6 999 бразильских реалов или 1270 долларов США. Для сравнения, в Соединенных Штатах та же самая версия смартфона в рознице обойдется лишь в 729 долларов.

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