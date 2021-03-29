Самый крутой флагман и лучший камерофон на Земле — Xiaomi Mi 11 Ultra представлен официально

Сказка, а не смартфон.

Компания Xiaomi представила сегодня свой ультрафлагман, а также ультимативный камерофон Mi 11 Ultra. Гаджет тут же занял первое место в рейтинге DxOMark, обогнав все Huawei и iPhone. 143 балла, шутка ли. Руководство Xiaomi прямо говорит, что конкурировать Mi 11 Ultra не с кем, настолько он крут. Остальные характеристики также не подкачали.

Но и стоит девайс дорого. От 914 до 1067 долларов, шутка ли. И это в Китае. У нас однозначно будет сильно дороже. Около 80-90 тысяч, вряд ли меньше. Когда? Думается, что до конца весны привезут.

Что внутри? Топовый Snapdragon 888, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 или 512 ГБ.

Аккумулятор здесь на 5000 мА*ч. Конечно же, с быстрой зарядкой. Мощность как проводной, так и без составляет 67 Вт. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить устройство от 0 до 100% за полчаса.

Характеристики тыльной камеры такие: главный сенсор на 50 мегапикселей. Это огромный Samsung GN2. Также имеется ширик на те же 50 Мп и телевик на 48 Мп. Особенно крутая фишка камеры это возможность съемки со всех трех датчиков одновременно. Таким образом можно сразу пользоваться крутейшим основным объективом, шириком и зумом!

Кроме того, рядом с модулем основной камеры размещен дополнительный дисплей, на котором, например, можно увидеть время, уведомления о пропущенных вызовах, SMS, заряд аккумулятора и прочее. А еще он поможет сделать селфи.

Кстати, селфи-камера тут куда проще тыльной, всего лишь на 20 Мп.

Экран тут 6,81-дюймовый (та еще лопата). Это AMOLED с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищает стекло Gorilla Glass Victus. А от воды и пыли тут есть защита в соответствии со стандартом IP68. Что еще? Меломаны будут счастливы узнать, что над динамиками работали спецы из Harman Kardon.

В общем, очень интересное устройство!

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