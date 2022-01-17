Самый крутой Samsung Galaxy S22 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти могут не привезти в Россию

Почему!?

Портал MyDrivers сообщает, что Galaxy S22 Ultra в топовой конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью 1 ТБ поступит в продажу не сразу. Его выпустят чуть позже остальных версий флагмана. И предназначен такой вариант будет только для некоторых рынков. Не факт, что Россия будет в их числе.

Почему? Не сообщается. Зато называется ценник. И он внушительный, даже пугающий. За такой Galaxy S22 Ultra в Европе попросят 1700 евро. Если привезут к нам, на что рассчитывать? Думается, что дешевле 170 тысяч рублей точно не будет.

Базовый ценник же составит порядка 1300 евро. Столько будут просить за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Какие еще конфигурации ждем? С 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флеш-памяти и 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Когда? 8 февраля. А вот сроки выпуска S22 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и 1-террабайтным накопителем не раскрываются.

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