Самый маленький и самый большой iPhone 12 могут задержаться

Новая утечка.

Apple может выпустить смартфоны из линейки iPhone 12 в два этапа. Согласно новым данным издания DigiTimes, первоначально компания начнет продажи двух 6,1-дюймовых моделей. 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max выйдут с некоторой задержкой.

На планы Apple указали последние утечки из цепочки поставок компании, уточнили в DigiTimes. Инсайдеры не подтверждают запуск новых iPhone в два этапа, но отмечают, что есть большая вероятность именно на такой выход смартфонов.

В 2017 году Apple выпустила iPhone X в начале ноября, через полтора месяца после анонса на презентации в сентябре. При этом, iPhone 8 и iPhone 8 Plus начали продаваться в конце сентября.

В 2018 году компания аналогичным образом запустила продажи iPhone XR позже по сравнению с iPhone XS и iPhone XS Max.

Ранее стало официально известно, что новые модели iPhone не будут запущены в продажу в сентябре 2020 года. О задержке заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Источник: DigiTimes.

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