Самый маленький смартфон — какой он, сколько стоит

Рассказываем.

Даже iPhone 12 mini оттягивает карманы? И iPhone SE первого поколения слишком большой для вас? Нужен по-настоящему компактный смартфон? Самый маленький в мире? Такой есть. Представил его производитель из Китая Mony. Называется девайс Mony Mint.

Гаджет получил 3-дюймовый экран, корпус тут размером с кредитку. Смотреть фильмы на нем не слишком удобно, да и играть тоже. Серфинг в сети? Ну такое себе… Зато в ситуациях, когда у вас, например, белые легкие штаны или Вы девушка, в воздушном летнем платье без карманов и решили прогуляться с крошечной сумочкой (в 8-10 см длиной, такие есть, модные бренды выпускают). Что же, оставаться на связи как раз и поможет этот самый Минт. Да и во время тренировок самое то.

Сколько он стоит? Всего 100 долларов. Это пока, на стадии финансирования проекта. Потом цена вырастет до 150 долларов. Продажи стартуют в ноябре.

Параметры? 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, слот для SD-карты, поддержка 4G, аккумулятор на 1250 мА*ч (хватает аж на 3 дня).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)