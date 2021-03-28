Самый подделываемый смартфон – это не iPhone

Тогда какой?

Недавно в Китае отметили день борьбы с контрафактной продукцией. Увы, она в Поднебесной встречается во множестве. Смартфоны не исключение.

Что интересно – бенчмарк AnTuTu распознает такие гаджеты. Например, за последний год сервис выявил порядка 570 тысяч подобных телефонов. Речь идет о моделях, продающихся в КНР.

Китайский сайт CNBeta проанализировал статистику AnTuTu. И составил рейтинг самых подделываемых устройств. На удивление – айфон не стал лидером.

Первое место занял HUAWEI P10. AnTuTu обнаружил более 66 тысяч “клонов” аппарата. На второй строчке в списке – iPhone X. Найдено 16 495 реплик старого флагмана Apple.

Замыкает ТОП 3 Samsung Galaxy S9+. Но сказанное относится лишь к конкретным смартфонам. Если говорить о брендах, Samsung впереди планеты всей.

Изделия Samsung подделывают чаще всего – в 34% случаев. iPhone от Apple копируют реже. Их показатель не превышает 13%. Кроме того, в тройку входит HUAWEI с результатом 8%.

Источник: gizchina.com

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