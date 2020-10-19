Самый верный способ отличить Айфон от подделки

Один простой совет поможет купить оригинальный телефон.

Не всегда есть возможность купить iPhone в официальном магазине. Я тоже покупал свой телефон у неизвестного продавца, потому что это дешевле. Из-за этого опасался подделки или восстановленного телефона. Есть простой способ, который не позволит вас обмануть. Это поможет, даже если покупать технику на досках объявлений.

Сам магазин может вообще не внушать никакого доверия. Но вы пришли за экономией. Так что главное – понять, стоит ли покупать именно этот аппарат, а не думать про красоту витрины.

Первое и самое главное – это найти на нижней стороне коробки серийный номер и IMEI.

IMEI – уникальный 15-значный номер, он присваивается каждому телефону индивидуально.

Теперь мы вбиваем в поисковике «Проверить iPhone по imei» или «Проверить iPhone по серийному номеру». В ответ вы получите огромное количество сайтов с такой возможностью. Выбирайте любой. Я протестировал первые 10 сайтов, на всех данные совпадают. Там вы увидите:

Модель.

Цвет.

Объём памяти.

Активирована ли гарантия, то есть вообще новый ли этот аппарат.

Совет: лично я не советую использовать официальный сайт Apple. Данных в ответ будет очень мало. Сравните сами на наших скриншотах. Почему это важно? Можно нарваться на восстановленный телефон (Реф). В таком случае часто данные о цвете или объёме памяти расходятся с наклейкой на коробке.

Ещё я сравнивал IMEI. Он должен совпадать с указанным на коробке, сим-лотке и в «Настройки» => «Основные» => «Об этом устройстве». Это необязательно, но не помешает.

Лучше потратить лишние 5 минут в магазине и послушать, как рядом вздыхает продавец. Но вы платите большие деньги, так что не торопитесь.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)