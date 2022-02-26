Санкции от Apple на запрет продажи Айфонов в России и блокировку App Store не исключены

Если Apple согласится на просьбу Украины.

В связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной представитель последней направил в компанию Apple официальное письмо с просьбой остановить продажи Apple-устройств в России. Письмо датировано 25 февраля 2022 и его копию на английском и украинском языках можно найти в Телеграм-канале Михаила Федорова вот здесь. Михаил является министром цифровой трансформации Украины.

Письмо адресовано генеральному директору Apple Тиму Куку и содержит не только просьбу остановить продажи техники Apple в России, но и пожелание заблокировать в России магазин приложений App Store.

Как быстро ответят из Apple на это письмо и каков будет ответ – пока непонятно. Будет ли Apple на основании этой просьбы вводить свои собственные санкции на запрет продажи Айфонов и других своих продуктов в России и блокировать россиянам App Store – тоже открытый вопрос.

Будем держать вас в курсе событий и надеяться на то, что Apple не будет вводить санкции в отношении любителей их яблочной продукции в России. Разве они в чем-то виноваты?

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