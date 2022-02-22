Санкции со стороны США и ЕС: iPhone превратится в кирпич, Windows перестанет работать?

Что может произойти?

РФ признала независимость ДНР и ЛНР. Это свершившийся факт, отношение к которому на ресурсе, посвященном преимущественно смартфонам и другим гаджетам, выражать неуместно. Но вот о том, чем это может обернуться для сферы потребительской электроники, порассуждать полезно.

Итак, пока что мы слышим лишь заявления. Действия, впрочем, обязательно последуют. Санкции введут. И США, и ЕС. Япония там еще что-то готовит, но это не столь важно, они сейчас для нас не так важны.

Какими они будут? Предполагаем, что относительно мягкими. Вряд ли прямо сейчас дело дойдет до запрета экспорта электроники. Но вот дальше может быть все.

Катастрофический сценарий

Начнем с плохого, так называемого катастрофического сценарий. О котором пишет Коммерсантъ, ссылаясь на источник в правительстве РФ. Так вот, тезисно катастрофа выглядит так:

США накладывают двухступенчатые санкции . Одновременно запрещают поставки электроники от американских компания, а также запрещают ввоз в РФ оборудования, произведенного с использованием американских IP.

. Одновременно запрещают поставки электроники от американских компания, а также запрещают ввоз в РФ оборудования, произведенного с использованием американских IP. В этом случае мы лишаемся наших любимых айфонов, эпл-уотчей, айпэдов, маков и так далее . Их попросту перестают ввозить. Также не будет процессоров Intel и AMD, видеокарт AMD и NVIDIA. И многого-многого другого.

. Их попросту перестают ввозить. Также не будет процессоров Intel и AMD, видеокарт AMD и NVIDIA. И многого-многого другого. Также может (гипотетически, это уже сценарий полного краха отношений и подготовки к глобальной войне) возникнет проблема с техникой, производимой на заводах с использованием техпроцесса 140-нм и ниже . Да, та же TSMC. Почти вся электроника создается с использованием технологий, в которых присутствует интеллектуальная собственность США. А это уже совсем беда… Мы лишаемся вообще всего, к чему привыкли. Об этом лучше не думать. Ну и, признаться, крайне маловероятно, что до такого дойдет.

. Да, та же TSMC. Почти вся электроника создается с использованием технологий, в которых присутствует интеллектуальная собственность США. А это уже совсем беда… Мы лишаемся вообще всего, к чему привыкли. Об этом лучше не думать. Ну и, признаться, крайне маловероятно, что до такого дойдет. Но, если дойдет, то и отечественная продукция окажется под ударом . Те же чипы «Байкал» и «Эльбрус» хоть и российские, но изготавливают их на заводах TSMC с использованием все той же интеллектуальной собственности США.

. Те же чипы «Байкал» и «Эльбрус» хоть и российские, но изготавливают их на заводах TSMC с использованием все той же интеллектуальной собственности США. В этом случае мы даже бытовую технику производить не сможем. Те же телевизоры Samsung, LG, Dexp и другх компаний, которые собирают продукцию на территории РФ.

Ну и последнее: удар под дых — запрет на ввоз ПО … Будем сидеть на старых Windows без обновлений.

… Будем сидеть на старых Windows без обновлений. Нет, iPhone в кирпичи не превратятся. По крайней мере, активированные. А вот новые активировать уже не удастся. Ну и путь в App Store для нас станет закрыт. Как это бывает? Видел. Куба, там как раз так . Почитайте на досуге.

Да, слова не голословные. Например, глава ассоциации «Консорциум Базис» Арсений Брыкин заявил, что 95% комплектующих, выпускаемых в РФ, используют иностранные компоненты.

Но это все сценарий Апокалипсиса, в случае масштабных военных действий (вероятно, что даже не в Украине, а за ее пределами, что крайне вряд ли). В общем, это больше так, страшилка. Но, тем не менее, вероятность существует.

Жесткий сценарий

В случае начала боевых действий с использованием российской армии в открытую на территории Украины, мы можем получить пакет санкций, включающий первый пункт из упомянутого выше.

Да, да. Тогда мы лишаемся наших любимых айфонов, эпл-уотчей, айпэдов, маков и прочих любимых игрушек . Ввоз прекращается. Что будем делать с айфонами тогда? Пользоваться, как на Кубе… Без доступа в App Store.

. Ввоз прекращается. Что будем делать с айфонами тогда? Пользоваться, как на Кубе… Без доступа в App Store. То же, впрочем, может случиться и с Android-сервисами . Тогда будем сидеть на HarmonyOS от HUAWEI.

В случае запрета на ввоз тех же iPhone’ов, у нас, разумеется, расцветет серый рынок. Но в целом царствовать будут китайцы. Xiaomi, HUAWEI, HONOR. Придется переходить (ну, тем, кто привык) с iOS на Android (если его не отключат).

Справимся. Свободной ниша премиальных смартфонов не останется. Та же HONOR в этом случае наверняка привезет к нам свои флагманы Magic 3/Magic 4, не останутся в стороне HUAWEI и Xiaomi, а также все другие китайские производители.

Умеренный вариант (самый вероятный)

Если все устаканится, локальной войны не случится, и все ограничится независимостью ДНР и ЛНР, с которой рано или поздно всем придется смириться, технологический запрет вряд ли случится. Слишком уж это невыгодно для бизнеса.

Да, будет удар по финансовому сектору, санкции против банков, крупных компаний и целого круга лиц. Но техника к нам продолжит идти, айфонов мы не лишимся.

Что думают наши читатели?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: