«Сбер» выпустил умные телевизоры — российские, качественные, недорогие

Стоит взять?

«Сбер» вместе с «М.Видео-Эльдорадо» выпустил умные телевизоры, которые работают на российской «Салют ТВ» (правда базируется она на заморской Android TV). Речь идет о 43-, 50-, 55- и 65-дюймовых моделях. Разрешение высокое: 4К.

Отмечается, что смарт-ТВ от «Сбера» полностью совместимы со всей экосистемой компании, ими можно управлять голосом и использовать различные уникальные функции.

Как управлять техникой? С помощью традиционного пульта, через приложение «Салют» на смартфоне или используя голосовых помощников («Сбер», «Афина» и «Джой»).

Что можно смотреть?

Спутниковые каналы;

Телевизионную сетку;

Фильмы из кинотеатра Okko;

Прочих онлайн-кинотеатров;

Прогноз погоды по запросу;

20 бесплатных каналов в подарок.

А еще умные ТВ «Сбера» умеют выполнять функцию смарт-колонки. Для этого предлагается использовать сервис «СберЗвук». Наконец умные телевизоры способны бронировать столики в ресторанах, записать владельца в парикмахерскую, к врачу или куда либо еще. Через них можно даже звонить!

Управление фирменным домом, заказ еды — еще одно преимущество. И, наконец, не забываем об облачном гейминге с помощью сервиса SberPlay.

Цены? От 33 тысяч рублей.

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