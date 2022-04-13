Сбербанк Онлайн — как скачать на Android напрямую без Google Play

Для Android—смартфонов проблем нет.

Приложение Сбербанк Онлайн исчезло из магазинов приложений App Store и Google Play в связи с санкциями, введенными против Сбера весной 2022. Но есть способ установить приложение напрямую.

Android—смартфоны имеют неоспоримое преимущество перед Айфонами: на них можно устанавливать программы не только из магазинов приложений, но и напрямую скачав файл приложения на сам смартфон. Надо только знать откуда скачивать. При этом приложение, установленное на Android через apk—файл будет нормально обновляться и абсолютно так же функционировать как если бы вы ранее (когда это было возможно) скачали его из Google Play.

Где скачать Сбербанк Онлайн на Android смартфон

Скачать Сбербанк Онлайн на Андроид можно по этой ссылке. Лучше зайти на эту статью непосредственно с Андроид—смартфона, перейти по ссылке, скачать файл SberbankOnline.apk и установить приложение на смартфон. Сбер на своем официальном сайте сам разместил ссылку на apk—файл приложения Сбербанк Онлайн.

Если есть вопросы по установке, то пишите в комментариях. Поможем!

Жаль, но аналогичного способа (скачать файл приложения Сбербанка напрямую) для Айфонов не существует. В качестве замены приложений можно пользоваться Интернет—банком через браузер на сайте банка. Скоро все российские банки, попавшие под санкции, реализуют возможность загружать приложения напрямую на Android—смартфоны без Google Play. Отметим, что еще один магазин приложений AppGallery, принадлежащий HUAWEI, также удалил приложение Сбербанк Онлайн.

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