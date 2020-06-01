«Сбербанк Онлайн» упал по всей России. Что случилось

Есть проблемы.

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел технический сбой. В результате этого пользователи потеряли доступ к приложению или столкнулись с трудностями при выполнении переводов. Представители Сбербанка подтвердили сбой, пообещав устранить проблему в ближайшее время.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои в работе «Сбербанк Онлайн» наблюдаются по всей России. По словам пользователей приложения, проблемы начались около 10 утра по московскому времени. На момент написания новости от пользователей продолжают поступать отзывы о трудностях в использовании приложения.

В Сбербанке подтвердили, что в работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Проблема затронула небольшое количество клиентов, подчеркнули представители банка. Также они пообещали, что сбой будет устранен в ближайшее время.

При попытке входа в «Сбербанк Онлайн» у некоторых пользователей появляется сообщение, что неполадки будут устранены «в течение получаса».

Источник: Bloha.ru.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)