Сбербанк оставил клиентов без бесплатных SMS и уведомлений о переводах

Теперь эти услуги платные.

Сбербанк отключил опцию бесплатного оповещения о входящих денежных переводах на дебетовые банковские карты. По словам представителей банка, теперь эта услуга входит в платный пакет.

В колл-центре Сбербанка заявили, что посредством SMS и push-уведомлений клиентам будут поступать только коды и пароли для регистрации в «Сбербанк Онлайн» и оплаты на сайте. Остальные уведомления, включая SMS и push-оповещения о переводах, стали платными.

Функция останется бесплатной для держателей кредитных карт Сбербанка, подчеркнули представители банка. Для остальных пользователей услуга «Мобильный банк», в которую входят оповещения о входящих денежных переводах, оценивается в 60 рублей.

Как отметили российские эксперты, шаг Сбербанка является ответом банка на политику регулятора, который ранее сохранил нулевой тариф за переводы в системе быстрых платежей. Делая популярную услугу платной, Сбербанк старается компенсировать новые расходы, считают специалисты.

Источник: РИА.

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