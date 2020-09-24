Сбербанк полностью трансформировал свой бренд. Теперь – Сбер

Крупнейшая российская финансовая организация объявила о ребрендинге.

Сбербанк совместно с международным агентством бренд-дизайна LANDOR&FITCH представил свой новый логотип – Сбер.

Обновленный логотип так же включает в себя круг, который отсылает к предыдущему логотипу компании и галочку, которая подчеркивает целеустремленность и постоянное развитие нового бренда.

Теперь Сбер – это целая экосистема, деятельность которой развивается в разных сферах жизни (СберМаркет, СберЛогистика ). Компания старается адаптироваться под разную целевую аудиторию, чтобы предоставить больше возможностей для своих клиентов.

Изменения также коснулись и оффлайн деятельности Сбера: отделения и банкоматы обновили свой дизайн. Банкоматы так же стали функциональнее – теперь вы можете совершать с помощью них не только денежные операции, но и заказать такси, приобрести билеты в кинотеатр. Доступ к ним будет совершаться с помощью биометрии.

Сбер представил множество других новых сервисов, которые включают в себя голосовых помощников, новую систему накоплений, а также площадку Smart.Market.

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