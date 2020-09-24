Новости

Сбербанк полностью трансформировал свой бренд. Теперь – Сбер

24 Сен, 2020

Сбербанк полностью трансформировал свой бренд. Теперь – Сбер

Крупнейшая российская финансовая организация объявила о ребрендинге.

Сбербанк совместно с международным агентством бренд-дизайна LANDOR&FITCH представил свой новый логотип – Сбер.

Sber

Обновленный логотип так же включает в себя круг, который отсылает к предыдущему логотипу компании и галочку, которая подчеркивает целеустремленность и постоянное развитие нового бренда.

Теперь Сбер – это целая экосистема, деятельность которой развивается в разных сферах жизни (СберМаркет, СберЛогистика ). Компания старается адаптироваться под разную целевую аудиторию, чтобы предоставить больше возможностей для своих клиентов.

Сбер - экосистема новых возможностей

Изменения также коснулись и оффлайн деятельности Сбера: отделения и банкоматы обновили свой дизайн. Банкоматы так же стали функциональнее – теперь вы можете совершать с помощью них не только денежные операции, но и заказать такси, приобрести билеты в кинотеатр. Доступ к ним будет совершаться с помощью биометрии.

Сбер представил множество других новых сервисов, которые включают в себя голосовых помощников, новую систему накоплений, а также площадку Smart.Market.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Рейтинг статьи: 5 оценок, среднее: 4,20 из 55 оценок, среднее: 4,20 из 55 оценок, среднее: 4,20 из 55 оценок, среднее: 4,20 из 55 оценок, среднее: 4,20 из 5 (4,20 из 5, оценили: 5, ваш голос учтён)
Загрузка...

Теги:




1 Комментарий

  1. Gorynych5:
    24.09.2020 в 19:20

    Сбербанк – это бренд. А Сбер это как дурацкое яичко, сменившее красивый логотип МТС (если кто помнит как он выглядел), ребрендинг ради ребрендинга и премий для кучки «эффективных менеджеров» которым в силу тупости и недостатка образования нечего поедложить, кроме вот таких великих инноваций.

Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020