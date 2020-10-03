Сбербанк разрешил совершать безналичную оплату прямо в салоне самолета

«Воздушная» касса начала свою работу.

Теперь летать в самолетах будет гораздо проще. Наконец-то авиаперевозчики сделали шаг навстречу давно наставшему прогрессу. Впервые на рынке авиаперелетов появился «безнал». Чтобы оплатить билет на рейс не нужно стоять в очереди. Не нужно искать ближайший терминал, чтобы обналичить нужную сумму денег. Не нужно отказывать себе в покупке вкусняшек на борту. Все легко и просто. Такой проект совместно разработали Сбербанк и Catering Vnukovo (ООО «Скай Фуд Внуково»).

Для нашего с вами удобства Сбербанк и Catering Vnukovo трудились над удивительным проектом, который облегчит жизнь каждому. В процессе работы были усовершенствованы онлайн-кассы. Теперь можно просто и без «налички» оплатить картой или телефоном любую операцию на борту воздушного судна. Будь – то покупка еды или другая услуга. И не важно долгий это перелет или нет, на каждом борту самолета доступна такая услуга.

Также специалисты решили вопрос об отсутствии связи в салоне. Все совершаемые трансакции на борту самолета будут проходить в оффлайн-режиме – накапливаться в так называемом POS-терминале. Как только «птичка» приземлится, все денежные операции будут доведены до конца.

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