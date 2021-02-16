Сбербанк создаст собственный беспилотный “Ё-мобиль”?

Банк купил разработчиков оригинала.

Помните “Ё-мобиль”? Был такой проект российского гибрида. На него возлагались определенные надежды. Еще бы – прототипы обошлись в 150 миллионов долларов.

Увы, несколько лет назад “Ё-мобиль” закрыли. До серийного производства машина не добралась. От нее остались лишь технологии и команда разработчиков “Ё-инжиниринг”.

Этими активами заинтересовался Сбербанк. Сообщается, что он приобрел “Ё-инжиниринг” за неизвестную сумму. Сделка уже состоялась.

Зачем Сбербанк купил “Ё-инжиниринг”? Для развития своей автомобильной платформы Sber Automotive Technologies (или коротко SberAutoTech).

Сбербанк хочет создать беспилотное авто. Инженеры “Ё-мобиля” могут помочь. Начинать с нуля не придется.

Насколько инвестиции удачные? Скоро узнаем – по результатам работы. Многие эксперты относятся к затее Сбербанка скептически.

Источник: vedomosti.ru

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