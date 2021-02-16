Новости

Сбербанк создаст собственный беспилотный “Ё-мобиль”?

16 Фев, 2021

Сбербанк создаст собственный беспилотный “Ё-мобиль”?

Банк купил разработчиков оригинала.

Помните “Ё-мобиль”? Был такой проект российского гибрида. На него возлагались определенные надежды. Еще бы – прототипы обошлись в 150 миллионов долларов.

Увы, несколько лет назад “Ё-мобиль” закрыли. До серийного производства машина не добралась. От нее остались лишь технологии и команда разработчиков “Ё-инжиниринг”.

Ё-мобиль

Этими активами заинтересовался Сбербанк. Сообщается, что он приобрел “Ё-инжиниринг” за неизвестную сумму. Сделка уже состоялась.

Зачем Сбербанк купил “Ё-инжиниринг”? Для развития своей автомобильной платформы Sber Automotive Technologies (или коротко SberAutoTech).

Ё-мобиль

Сбербанк хочет создать беспилотное авто. Инженеры “Ё-мобиля” могут помочь. Начинать с нуля не придется.

Насколько инвестиции удачные? Скоро узнаем – по результатам работы. Многие эксперты относятся к затее Сбербанка скептически.

Источник: vedomosti.ru

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 2)
Загрузка...

Теги:


1 Комментарий

  1. Алексей Городецкий:
    16.02.2021 в 13:42

    Какой же будет результат? “Ну Ё-Моё”? 🙂

Добавить комментарий