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Сбербанк создаёт сервис аудиостриминга «СберЗвук»

24 Сен, 2020

Сбербанк создаёт сервис аудиостриминга «СберЗвук»

Он объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира.

Сервис будет создан на базе компании «Звук». Благодаря «СберЗвуку» можно будет получить доступ к композициям, правами на которые обладают Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, к песням локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также к собранию популярных аудиокниг и подкастов.

Логотип СберЗвука

Генеральным директором сервиса будет назначен Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год.

Без аудиостриминга уже сложно представить жизнь современного человека, поэтому неудивительно, что Сбербанк решил сделать акцент на музыкальной индустрии. Сотрудничество со «Звуком», ставшим первым независимым музыкальным сервисом в России, поможет привлечь новых клиентов.

Помимо экосистемы Сбербанка, «Звук» доступен в одноимённом приложении для iOS, Android, а также на сайте sber-zvuk.com. У него, как и у большинства аудиостриминговых сервисов, есть платная и бесплатная версии. Бесплатная версия позволяет слушать готовые плей-листы (например, «Топ-100 самых прослушиваемых треков»), а также получать персональные рекомендации.

Сайт «СберЗвука»Оформление сайта выглядит простым и понятным. Видно, что логотип и название уже были изменены, как и название музыкального сервиса в мобильном приложении и в социальных сетях. Создатели сервиса планируют учитывать все запросы меломанов в процессе развития «СберЗвука». В целом, у него есть все шансы стать лидером на рынке аудиостриминга в России.

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