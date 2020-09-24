Сбербанк создаёт сервис аудиостриминга «СберЗвук»

Он объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира.

Сервис будет создан на базе компании «Звук». Благодаря «СберЗвуку» можно будет получить доступ к композициям, правами на которые обладают Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, к песням локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также к собранию популярных аудиокниг и подкастов.

Генеральным директором сервиса будет назначен Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год.

Без аудиостриминга уже сложно представить жизнь современного человека, поэтому неудивительно, что Сбербанк решил сделать акцент на музыкальной индустрии. Сотрудничество со «Звуком», ставшим первым независимым музыкальным сервисом в России, поможет привлечь новых клиентов.

Помимо экосистемы Сбербанка, «Звук» доступен в одноимённом приложении для iOS, Android, а также на сайте sber-zvuk.com. У него, как и у большинства аудиостриминговых сервисов, есть платная и бесплатная версии. Бесплатная версия позволяет слушать готовые плей-листы (например, «Топ-100 самых прослушиваемых треков»), а также получать персональные рекомендации.

Оформление сайта выглядит простым и понятным. Видно, что логотип и название уже были изменены, как и название музыкального сервиса в мобильном приложении и в социальных сетях. Создатели сервиса планируют учитывать все запросы меломанов в процессе развития «СберЗвука». В целом, у него есть все шансы стать лидером на рынке аудиостриминга в России.

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