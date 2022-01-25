SberBox Time — умная колонка и ТВ-приставка от «Сбера»
И всего за 8 тысяч.
В России начались продажи смарт-колонки SberBox Time, которая также может работать в качестве телевизионной приставки. Кроме того, устройство оснащено большими часами со стрелками (отсюда и название).
Цена равна 7999 рублям. Все, кто поторопятся, и купят гаджет в ближайшее время, получат в подарок 6 месяц подписки на «СберПрайм», 1 месяц подписки на Okko смогут купить онлайн-фитнес курс WellBell за 1 рубль. А еще дается неограниченный доступ на SberPlay!
Смарт-колонка получилась компактной. Но, несмотря на это, может похвастаться мощным звуком, который обеспечивается двумя динамиками и излучателем.
Как можно использовать SberBox Time?
- В качестве умной колонки для прослушивания музыки, прогноза погоды и так далее.
- Для заказа еды, такси.
- В качестве простой Bluetooth-колонки.
- В качестве ТВ-приставки. Подключение происходит по HDMI. Можно смотреть фильмы, ютуб, сериалы, запускать стриминговые сервисы, играть в облачные игры и так далее.
Новинка может работать с голосовым помощником «Салют». За распознавание речи отвечают сразу пять микрофонов, так что проблем не будет. Можно также управлять колонкой с помощью ПО для смартфона.
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