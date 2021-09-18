Сбермобайл использует грязные методы удержания абонентов

Но вряд ли это приведет к успеху.

На нашем сайте Bloha.ru есть в разделе “Контакты” телефон для связи с редакцией. И этот телефон зарегистрирован у сотового оператора СберМобайл. Пока ещё. И вот недавно было решено перенести этот номер в МТС на более выгодный тарифный план. Для переноса нужно прийти в офис МТС и написать заявление, а после этого ждать около 10 дней. Но это в идеальном случае. А случаи бывают разные. И наш вот такой.

Первая заявка в МТС на перенос к ним номера от Сбермобайл ничего не дала. Откуда ни возьмись выяснилось, что в Сбермобайле мою фамилию при регистрации телефона указали неправильно (ошибка в фамилии), хотя паспортные данные верные. А это значит, что процесс переноса отменяется до уточнения данных. Странно, подумал я, ведь в договоре мои ФИО были указаны верно, но все бывает. Пришлось подавать заявку в Сбермобайл для коррекции данных и делается это у них через сайт. Оператор виртуальный, офисов нет. Заявку на изменение данных они обрабатывают до 5 дней.

Вторая заявка в МТС на перенос номера от того же Сбермобайла обещала быть успешной, но нет. Через несколько дней после заявки мне на этот офисный сбермобайловский номер позвонила какая-то женщина и стала интересоваться причиной перехода к другому оператору. Я сказал, что это связано с более выгодными тарифами. При этом подумал про себя, что это мое личное дело и вряд ли я должен объяснять почему мне хочется перейти от одного оператора к другому. А вслух уточнил, что однозначно хочу перенести свой номер в МТС. И через несколько дней после этого звонка я получаю СМС от МТС с таким текстом:

“Уважаемый клиент! Ваш оператор сообщил нам, что вы отказались от перехода в МТС. Если это не так, то мы с радостью поможем вам продолжить переход, просто перезвоните нам 88002500890 (бесплатно)”.

Но я не отказывался от перехода в МТС! Поэтому звоню по указанному номеру и получаю совет позвонить в Сбермобайл и разобраться в причине тк отказ от перехода был на их стороне. Связаться с оператором Сбермобайла голосом – дело непростое. Очевидных телефонов на их сайте в разделе поддержки вы не увидите. Cамый быстрый метод обращения со сбермобайловской поддержкой – это чат в их мобильном приложении. Оператор мне ответил, что заявка на перенос номера отменена по техническим причинам. По каким он не уточнил.

Я решил докопаться до истины и позвонить в поддержку голосом. На мой звонок и вопрос оператор ответил своим собственным вопросом: “По какой причине вы переходите от нас к другому оператору?“. “Так вот у вас какой технический сбой!” – подумал я про себя и уже с повышенной интонацией произнес, что причина переноса номера – мое личное дело. Оператор поддержки убедившись в моем упорстве и нежелании оставаться в рядах абонентов Сбермобайла сказал холодным тоном, что был технический сбой. Я спросил: “Какой именно и что же у вас не работало?” Но уточнения не последовало …

Третья заявка в МТС … пока еще не подавалась. Но буду надеяться, что она станет последней.

Когда же к нам придет цивилизация …

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