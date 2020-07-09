Пока не для всех.



Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay, позволяющую выполнять онлайн-платежи и бесконтактные платежи при помощи смартфона. SberPay является «более продвинутым» аналогом широко используемых россиянами платежных систем для бесконтактных платежей Apple Pay и Google Pay.

Для использования SberPay необходимо произвести настройку сервиса в приложении «Сбербанк Онлайн». В настоящее время сделать это могут только пользователи Android-смартфонов, которые являются держателями карт Visa. Поддержка карт других платежных систем будет обеспечена в ближайшее время. Когда SberPay станет доступен для владельцев iPhone неизвестно.

По словам зампреда правления банка Светланы Кирсановой, Сбербанк придумал особую технологию, которая «не сидит на технологических рельсах Apple Pay или Google Pay». Никаких подробностей о новой технологии представительница Сбербанка не раскрыла.

Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, SberPay поможет России удержать лидерство среди стран, в которых сильнее всего распространены бесконтактные платежи.

Источник: РИА.

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