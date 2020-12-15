Сбои у Ростелком: интернет пропадает по всей России

Очередная проблема.

У Ростелеком снова проблемы. Интернет пропадает по всей стране, в том числе и у меня упала скорость, а потом связь пропала вовсе. Подробнее о сбоях Ростелекома на территории всей России в нашем материале.

14 декабря около 20 часов по Москве я обнаружил проблемы с интернетом. К ним в целом я уже привык – у меня как раз Ростелеком. Сменить я его не могу, потому что в моём новом ЖК не представлены другие провайдеры. Я начал бить тревогу, думая, что проблема с нашим сайтом и сервисами, без которых наша интернет-журналистика остановится. Но проблема оказалась исключительно в моём операторе интернет-связи.

Я прекрасно понимаю, что провалы бывают у всех. Даже великий Гугл упал 14 декабря 2020 и многие его сервисы просто отказали. А ведь это не первый случай у американского гиганта. Что уж там говорить о российском операторе. Но проблемы главного мирового поисковика обсуждают из-за их неожиданности, ведь раньше такого не было. А вот у обсуждаемого нами поставщика интернета – сколько угодно. Мы предоставляем карту и график сбоев. Данные предоставлены сервисом Downdetector.ru за последние сутки – 14/15 декабря 2020.

О Ростелекоме я уже писал свою многосоставную историю, советую к прочтению. Я не являюсь врагом Ростелекома, ведь мне нравится Tele2 и Wink. Но, честно говоря, если бы мог сменить интернет-провайдера, то сделал бы это в первую же минуту. Всем лайк!

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