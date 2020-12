Сборщики iPhone в Индии требовали зарплату, но ее не выдали — работники забрали деньги Айфонами

Вот, что бывает.

В Индии на заводе Wistron, на котором собирают айфоны, произошли погромы. Выяснилось, что массовые беспорядки вспыхнули из-за невыплаты зарплаты сборщикам. Недовольство переросло в бунт. Разгневанные рабочие начали бить машины и громить все, что попадалось им на пути.

Кроме того, они забрали множество айфонов. Сообщается о тысячах украденных iPhone.

За 2 часа заводу был нанесен колоссальный ущерб равный 60 миллионам долларов! Повреждена сборочная линия, многочисленные станки, без вести пропали смартфоны.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh

— Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 12, 2020