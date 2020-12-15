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Сборщики iPhone в Индии требовали зарплату, но ее не выдали — работники забрали деньги Айфонами

15 Дек, 2020

Сборщики iPhone в Индии требовали зарплату, но ее не выдали — работники забрали деньги Айфонами

Вот, что бывает.

В Индии на заводе Wistron, на котором собирают айфоны, произошли погромы. Выяснилось, что массовые беспорядки вспыхнули из-за невыплаты зарплаты сборщикам. Недовольство переросло в бунт. Разгневанные рабочие начали бить машины и громить все, что попадалось им на пути.

Кроме того, они забрали множество айфонов. Сообщается о тысячах украденных iPhone.

За 2 часа заводу был нанесен колоссальный ущерб равный 60 миллионам долларов! Повреждена сборочная линия, многочисленные станки, без вести пропали смартфоны.

Министр труда Шрврам Хеббар (Minister Shrvram Hebbar) сообщил, что завод заключил контракт с 6 разными подрядчиками. Было нанято почти 9000 рабочих. Из-за конфликта руководства завода с одним из подрядчиков люди попросту не получали деньги.

И в итоге разгневанные рабочие решили взять все в свои руки и забрали зарплату айфонами. Правительство дало Wistron 3 дня на погашение всех долгов.

Мораль сей басни такова — не стоит обманывать людей. Обойдется дороже.

Источник: 9to5mac

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