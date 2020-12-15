Сборщики iPhone в Индии требовали зарплату, но ее не выдали — работники забрали деньги Айфонами

Вот, что бывает.

В Индии на заводе Wistron, на котором собирают айфоны, произошли погромы. Выяснилось, что массовые беспорядки вспыхнули из-за невыплаты зарплаты сборщикам. Недовольство переросло в бунт. Разгневанные рабочие начали бить машины и громить все, что попадалось им на пути.

Кроме того, они забрали множество айфонов. Сообщается о тысячах украденных iPhone.

За 2 часа заводу был нанесен колоссальный ущерб равный 60 миллионам долларов! Повреждена сборочная линия, многочисленные станки, без вести пропали смартфоны.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh — Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 12, 2020

Министр труда Шрврам Хеббар (Minister Shrvram Hebbar) сообщил, что завод заключил контракт с 6 разными подрядчиками. Было нанято почти 9000 рабочих. Из-за конфликта руководства завода с одним из подрядчиков люди попросту не получали деньги.

И в итоге разгневанные рабочие решили взять все в свои руки и забрали зарплату айфонами. Правительство дало Wistron 3 дня на погашение всех долгов.

Мораль сей басни такова — не стоит обманывать людей. Обойдется дороже.

Источник: 9to5mac

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