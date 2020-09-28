Scribble – новая функция на iPadOS 14

Она может упростить использование вашего iPad.

Одной из новых и важных функций программного обеспечения iPadOS 14 стало преобразование рукописных заметок из Apple Pencil в печатный текст. Она называется Scribble и в ее основе лежит сбор данных, который помогает ей лучше функционировать.

Пользователь Apple Pencil может писать от руки в любое текстовое поле гаджета (например, поисковая строка Safari или “Сообщения”) после чего этот текст автоматически преобразуется в печатный, поэтому пользователям не нужно переключаться между использованием клавиатуры и Apple Pencil.

По словам Крейга Федериги, старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения, в основе этой функции лежит сбор данных. Во время разработки Scribble, компания находила людей со всего мира и анализировала их почерк на Apple Pencil. Технические специалисты не ограничивались типичными примерами и старались изучить каждый штрих при быстрой, медленной скорости написания – это помогло улучшить функцию.

Однако одним из минусов является то, что все данные обрабатываются сразу на устройстве, поэтому гаджет должен быть мощным, чтобы обработать этот запрос быстро.

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