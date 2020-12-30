Себестоимость Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 одинаковая, но Айфон 12 стоит значительно дороже

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Пан Цзютан (Pan Jiutang), партнер инвестиционного подразделения Xiaomi Industry Investment, утверждает, что производство Xiaomi Mi 11 обходится в те же деньги (порядка 370 долларов), что и изготовление базового Айфон 12. При этом, по крайней мере на рынке Китая, айфон куда дороже — примерно на 400 долларов!

За Xiaomi Mi 11, напомним, просят от 610 долларов.

При этом, в самой Xiaomi утверждают, что Mi 11 куда более продвинутый и технологичный смартфон. Причем, он лучше не только iPhone 12, но и iPhone 12 Pro Max. Именно с последним флагманским айфоном и сравнивался Mi 11 во время презентации пару дней назад.

Выходит, что за куда меньшие деньги, чем iPhone 12, пользователь может рассчитывать на приобретение гаджета, который даже лучше, чем топовый 12 Pro Max.

К сожалению, мы пока что не знаем, какой будет цена Xiaomi Mi 11 в России. Но очевидно, что он окажется дешевле iPhone 12.

Источник: ITHome

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