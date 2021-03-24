Сегодня исполнилось 20 лет с момента выхода Mac OS X

Юбилей!

24 марта – особенный день для поклонников Mac. Дело в том, что сегодня празднует двадцатилетие операционная система Mac OS X.

Она появилась в продаже 24 марта 2001 года, в субботу. Ее кодовым именем было Cheetah. Тогда Apple еще любила кошачьи названия.

Mac OS X стала настоящей революцией на фоне классической Mac OS. Без нее современной Apple могло не быть.

В то время Apple лишь возрождалась после кризиса. Компанию возглавил Стив Джобс и пытался спасти от провала.

Mac OS X определенно помогла. Она содержала все, чем мы пользуемся до сих пор. Например, док – для быстрого доступа к приложениям и документам.

Также Apple усовершенствовала Finder и добавила интерфейс Aqua. Последний многих впечатлил своим “водным” дизайном. Полупрозрачные и каплевидные элементы радовали глаз.

Некоторым покажется странным, но тогда Mac OS X продавалась за деньги. Она стоила $129 – как и следующие обновления.

К счастью, сейчас за ОС платить не надо.

Источник: macrumors.com

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