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Секрета больше нет. Xiaomi Mi Band 5 показан на официальном рендере

1 Июн, 2020

Секрета больше нет. Xiaomi Mi Band 5 показан на официальном рендере

Знакомый дизайн.

Дизайн фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 окончательно раскрыт. Сегодня в китайской социальной сети Weibo было опубликовано официальное изображение гаджета, презентация которого должна состояться 11 июня.

Секрета больше нет. Xiaomi Mi Band 5 показан на официальном рендере

Изображение подтвердило, что Xiaomi Mi Band 5 не будет сильно отличаться от предшествующей модели по внешнему виду. Капсула браслета имеет традиционную овальную форму с плавно закругленными краями.

По данным инсайдера, дисплей Mi Band 5 увеличится. Его диагональ составит 1,2 дюйма по сравнению с 0,95-дюймовым дисплеем Mi Band 4. Габариты нового фитнес-браслета Xiaomi минимально увеличатся по сравнению с Mi Band 4, так как достичь увеличения дисплея получилось за счет уменьшения рамок по периметру.

Ключевыми нововведениями Mi Band 5 станут поддержка отслеживания большего числа упражнений, включая йогу и прыжки со скакалкой, функция определения уровня насыщения кислородом крови и модуль NFC с возможностью работы вне Китая.

Источник: Weibo.

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