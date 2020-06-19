Секреты Сбербанка. Быстрый перевод денег по номеру телефона

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Клиенты Сбербанка могут осуществлять быстрые денежные переводы прямо по номеру телефона. Эта возможность облегчает выполнение небольших переводов, доля которых наибольшая среди клиентов банка. В этой статье рассказали о том, как выполнять такие переводы и как отключить функцию, если она не нужна.

Как перевести деньги по номеру телефона в Сбербанке

Для выполнения переводов по номеру телефона в Сбербанке есть всего два условия. Во-первых, у вас должен быть подключен «Мобильный банк» (сделать это можно в приложении Сбербанка или по телефону). А во-вторых, функция перевода денег по номеру телефона не должна быть отключена. По умолчанию она активирована у всех клиентов Сбербанка.

Если оба условия соблюдены, то для выполнения перевода необходимо отправить SMS на номер 900 со следующим содержанием:

ПЕРЕВОД 9xxxxxxxxx 100, где

9xxxxxxxxx — номер телефона получателя,

100 — сумма перевода в рублях.

Ключевое слово «ПЕРЕВОД» может быть написано в любом регистре. Перевод денег без проблем выполнится в том числе, если вы отправите команду «перевод» или «Перевод».

Как долго идут деньги при выполнении перевода по номеру телефона? Перевод осуществляется практически моментально. Если в работе Сбербанка не наблюдается никаких трудностей, то максимум придется подождать около минуты.

Как отключить функцию перевода по номеру телефона

Часто функция перевода по номеру телефона используется мошенниками для кражи денег клиентов Сбербанка. Чтобы препятствовать этому можно отключить функцию, отвечающую за быстрые переводы по номеру.

Для этого необходимо отправить на номер 900 текстовое сообщение с текстом НОЛЬ или НУЛЬ или NULL. Сразу после этого опция перевода денег по номеру телефона будет заблокирована. При этом, «Мобильный банк» продолжит работать без ограничений.

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