Сенсация — после установки iOS 14.5.1 старенький iPhone XR стал быстрее, чем iPhone 11 и iPhone 12

Удивительно.

У вас iPhone 11 или даже новенький iPhone 12? Смотрите свысока на обладателей их предка iPhone XR? Не стоит. Оказывается, после установки iOS 14.5.1 именно iPhone XR оказывается самым быстрым айфоном из этих трех. К такому выводу пришел блогер Ник Акерман (Nick Ackerman). На своем канале в YouTube он опубликовал видео со сравнением производительности iPhone XR, 11 и 12.

Смотрим его ниже.



Неожиданно, да? Именно XR уделывает новенькие айфоны и по скорости рендеринга видео, и по скорости загрузки приложений, а также в бенчмарках (например, в 3DMark). Как так? Почему iOS 14.5.1 замедляет iPhone 11 и 12, но ускоряет iPhone XR? При том, что в iOS 14.5 ничего такого не было. Ответа нет. Так что, если еще не обновились, обождите. Лучше повременить с апдейтом до выхода iOS 14.5.2.

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