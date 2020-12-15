Серии iPhone 12 и 13 ждет успех — в Apple планируют выпустить в 2021 году на 30% больше айфонов, чем в этом

Айфоны ждет успех.

Компания Apple собирается выпустить в следующем году на 30% больше айфонов, чем в текущем. Более того, в первом полугодии 2021 года купертиновцы планируют продать на 20% больше различных моделей iPhone, чем за тот же период 2020 года.

Конечно же, ожидается и рост производства.

Об этом пишут авторитетные аналитики из Nikkei Asian Review. В первой половине 2021 года Apple произведет порядка 95 миллионов смартфонов. Большая часть — это различные модели серии Айфон 12. Но не забудут о моделях поколения Айфон 11 и недорогом iPhone SE второго поколения. Наконец, нас ждет запуск и старт продаж четырех версий iPhone 13.

За весь 2021 год купертиновцы продадут в идеале порядка 230 миллионов айфонов. Это чуть меньше, чем в рекордном 2015 году (тогда на рынке господствовал iPhone 6, самый популярный айфон в истории; кроме того, осенью был выпущен его наследник, великолепный iPhone 6s). Тогда было продано 231,5 миллиона смартфонов Apple.

Источник: Gizmochina

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)