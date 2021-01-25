Серия Redmi Note 10 будет поставляться без зарядного устройства

Пример Apple заразителен.

Недавно Apple убрала зарядку из комплекта iPhone. Экология и все такое. Конкуренты поступок коллег из Купертино высмеяли. Потом сделали тоже самое.

Например, Xiaomi выпустила версию Mi 11 без адаптера – для поклонников, заботящихся о природе. А Samsung лишила прошлогодний Galaxy Note 20 наушников.

По их следам идет Redmi (суббренд Xiaomi). Об этом свидетельствует случай в соцсети Weibo. Лу Вейбинг, генеральный директор компании, спросил пользователей, как улучшить Redmi Note 10.

Многие посоветовали ему избавиться от зарядного устройства. На что Лу Вейбинг ответил: “Сообщение получено”.

Серьезный намек на комплектацию Redmi Note 10. Хотя некоторым решение разработчиков может не понравится.

Анонс Redmi Note 10 ожидается через несколько месяцев. Сразу после выхода флагмана Redmi K40.

Источник: gizmochina.com

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