Сервис Apple Fintess+ анонсирован для России

Наконец-то!

Компания Apple анонсировала сервис Apple Fitness+ для российского рынка в ходе презентации смарт-часов Apple Watch Series 7! Дата выхода не названа, известно лишь, что сервис заработает в РФ до конца 2021 года.

Apple Fitness+ поддерживает совместные тренировки с друзьями, добавляет пилатес, тренировки по подготовке к зимним активностям (типа лыж и сноуборда). Также в сервисе есть записи занятий со звездами и знаменитыми спортсменами. Видео-тренировки с опытными тренерами постоянно обновляются.

Пользователь волен выбрать музыку для занятий и синхронизировать данные Apple Fitness+ с приложением «Здоровье»

Да, русского озвучивания не планируется, только субтитры. Подписка на Fitness+ платная (включена в подписку Apple One).

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