Сервис Deep Nostalgia «‎оживляет»‎ людей на старых фото — магия технологий

Посмотрите, как улыбались ваши прадедушки и прабабушки.

Нашел в сети весьма любопытный сайт MyHeritage, который недавно создал инструмент Deep Nostalgia. Он буквально оживляет людей на фото. Любых. Обычные фото становятся анимированными. И таким вот образом вы можете посмотреть, как, например, улыбались ваши далекие предки со старинных фото.

Я попробовал. Работает и правда изумительно.

Использовал фото моего прадедушки, когда он был еще совсем молодым. Я же знал его уже, когда ему было за 80.

Вот, что получилось:

Круто же, да?

Как работает? Используется машинное обучение, конечно же. Просто заходим на сайт. Далее авторизуемся (например, с помощью Facebook). Заливаем фото, делаем анимацию и ждем. Занимает всё пару секунд. Результат же просто невероятный!

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