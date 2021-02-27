Сервис Deep Nostalgia «оживляет» людей на старых фото — магия технологий
Посмотрите, как улыбались ваши прадедушки и прабабушки.
Нашел в сети весьма любопытный сайт MyHeritage, который недавно создал инструмент Deep Nostalgia. Он буквально оживляет людей на фото. Любых. Обычные фото становятся анимированными. И таким вот образом вы можете посмотреть, как, например, улыбались ваши далекие предки со старинных фото.
Я попробовал. Работает и правда изумительно.
Использовал фото моего прадедушки, когда он был еще совсем молодым. Я же знал его уже, когда ему было за 80.
Вот, что получилось:
Круто же, да?
Как работает? Используется машинное обучение, конечно же. Просто заходим на сайт. Далее авторизуемся (например, с помощью Facebook). Заливаем фото, делаем анимацию и ждем. Занимает всё пару секунд. Результат же просто невероятный!
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