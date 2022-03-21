Сервисы Apple дали сбой по всему миру

Первый раз такое с Apple.

Недоступность многих сервисов Apple наблюдалась с вечера 21 марта 2022 (по московскому времени). По данным сайта Downdetector основные сервисы яблочной компании отказывали у многих пользователей по всему миру.

Официальная страница сайта Apple “состояние системы” подтверждала многочисленные сбои в следующих сервисах: App Store, Apple Music, Карты, Локатор, Apple Arcade, iTunes Store, Apple TV, Радио (смотрите скриншот ниже).

Россию сбои сервисов Apple коснулись менее всего. Большинство наших читателей не заметили этого явления. Лишь у немногих не работал сервис Apple Music и iCloud.

Если вы из России или прилегающих к ней стран, то просьба написать в комментариях – коснулись ли вас эти сбои или нет.

Отметим, что это первый раз, когда у Apple наблюдается настолько масштабный сбой такого большого количества сервисов. Да еще и по всему миру!

На момент публикации этого материала сбои Apple-сервисов все еще наблюдались и не были полностью устранены.

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